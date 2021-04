Paudalho encerra amanhã o pré-cadastro para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades

Uma nova etapa na campanha de vacinação contra a Covid-19 começou na última quinta-feira (23) no município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco. Amanhã (27), a Secretaria Municipal de Saúde encerra o pré-cadastro de pessoas com comorbidades na faixa etária dos 55 aos 59 anos. A nova fase está em sincronia com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) do Ministério da Saúde, o qual prevê o início da imunização de pessoas com doenças pré-existentes a partir do mês de maio.

A lista de comorbidades inclui problemas de saúde como hipertensão arterial, diabetes, doença renal crônica, problemas cardíacos, cirrose hepática, anemia falciforme, entre outras enfermidades que podem ocasionar risco de agravamento da Covid-19. Nessa nova fase, a imunização seguirá conforme a idade dos pacientes. O primeiro público a ser atendido será composto por pessoas entre 55 e 59 anos. Logo em seguida, de 50 a 54 anos, e assim por diante até chegar aos 18.

A Prefeitura do Paudalho disponibilizará o pré-cadastro de forma virtual através de um formulário on-line. A vacinação só será realizada com a apresentação obrigatória do laudo, atestado, declaração médica ou receituário atualizado que comprove a doença pré-existente. Em caso de dúvidas, o munícipe pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para buscar mais informações.