PAUDALHO// Encerra hoje inscrição para artistas serem atendidos pela Lei Aldir Blanc

Com o objetivo de refirmar o seu compromisso com a cultura local e com toda a classe artística do município, a Prefeitura do Paudalho por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer divulgou, desde o último dia 10, uma Chamada Pública para os trabalhadores da ala. O projeto tem caráter emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19 e conta com recursos oriundos da Lei n° 14.017, também denominada como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. As inscrições seguem até o dia 18 de novembro.

Por meio da Chamada Pública serão selecionadas propostas de criação, formação e fomento cultural com ênfase nas produções durante o período de quarentena. O processo é destinado a artistas residentes e atuantes em Paudalho dos seguimentos de dança, teatro, artes plásticas e visuais (artesanato, desenho, escultura e pintura), música, Cultura Popular (quadrilhas, caboclinhos, maracatu, escolas de samba, blocos líricos), Cultura Tradicional (comunidade de matrizes africanas) e capoeira.

As ações selecionadas serão exibidas de forma virtual de acordo com uma programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer. Para se inscrever os interessados devem se dirigir até a sede da Secretaria, localizada na Estação Ferroviária, S/N, Santa Tereza – Paudalho, e entregar os documentos listados no Edital.