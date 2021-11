A Prefeitura do Paudalho está com inscrições abertas para quatro cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são para Construtor (a) de Viveiros (24h), Viveirista (24h), Eletricista (40h) e Trabalhador no Cultivo de Plantas Medicinais (24h). As matrículas tiveram início na última quarta-feira (3) e podem ser realizadas até o dia 14 de novembro.

Essa é uma iniciativa do Governo Municipal, por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Os cursos serão realizados de modo presencial entre os meses de novembro e dezembro. No total, estão sendo disponibilizadas 12 vagas para cada turma.

As aulas ocorrerão sempre das 8h às 17h, com carga horária e número de dias de realização variável para cada formação. Os estudantes aprenderão com professores técnicos especialistas do SENAR. Todos os alunos que concluírem as capacitações irão receber certificado de participação reconhecido nacionalmente.

Os interessados devem realizar a matrícula na sede da SEDEMAQ, localizada no Pátio da Feira Prefeito Ulisses Roque, popularmente conhecido como Pátio da Feira Livre, situado no centro da cidade. O atendimento ao público no local funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h. Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos e apresentar os documentos de RG e CPF.

Confira na tabela abaixo a carga horária, o número de dias e a data de realização de cada curso:

Área de atividade Carga horária Número de dias Data de realização Construtor (a) de viveiros 24 horas 3 dias De 16/11 a 18/11 Viveirista 24 horas 3 dias De 19/11 a 21/11 Eletricista 40 horas 5 dias De 29/11 a 03/12 Trabalhador no cultivo de

plantas medicinais 24 horas 3 dias De 08/12 a 10/12