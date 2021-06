Paudalho inclui caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, de limpeza urbana e da indústria na campanha de vacinação contra a covid-19

A Prefeitura do Paudalho divulga nesta terça-feira (01) o pré-cadastro on-line para a vacinação contra a covid-19 de trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, da indústria, caminhoneiros e profissionais da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Para serem imunizados, os munícipes devem preencher o formulário digital disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A imunização está sendo realizada no ponto drive-thru localizado em frente a sede da pasta, no centro da cidade, com atendimento de domingo a domingo, das 08 às 16h.

A vacinação seguirá um cronograma estipulado pela Prefeitura, sendo amanhã (02) a vez dos cobradores e motoristas de transporte coletivo receberem a dose e, quinta-feira (03), a de trabalhadores da indústria do município. No ato da vacinação será obrigatório a apresentação do CPF, de um comprovante de residência e de um documento que ateste o vínculo trabalhista.