Paudalho inicia a entrega dos tablets para alunos do 5º ao 9º ano das escolas municipais

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, iniciou a entrega dos tablets para os alunos do 5º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino. A primeira entrega foi realizada no Colégio Municipal do Paudalho, no Centro, contemplando as turmas do 5ª ao 9ª ano do ensino fundamental. No momento os alunos receberam um livro de português e outro de matemática e também o dispositivo móvel.

São 4.215 dispositivos sendo distribuídos para os jovens do 5º ao 9º ano das escolas municipais, um investimento de mais de R$3,1 milhões da gestão municipal.

A entrega contou com a presença do prefeito Marcelo Gouveia, do vice André Viana, da secretária de educação e esportes Paula Fracinette, e dos pais dos adolescentes. Na ocasião, os pais recebem uma explicação do uso dos dispositivos. A aluna Helloysa Tayna do Colégio Municipal do Paudalho, ficou muito alegre, “estou muito feliz em receber o dispositivo para auxiliar nos meus estudos e pesquisas das atividades da escola”, disse.

O prefeito da cidade, Marcelo Gouveia, destacou que “são mais de 4 mil tablets para os nossos jovens, um avanço para auxiliar no aprendizado das nossas crianças. O dispositivo irá ajudar ainda mais nas atividades e aulas, um investimento para a nossa educação municipal,” destacou.

Volta às Aulas

Com o retorno das aulas em 2022, além dos tablets, foram adquiridos computadores, impressoras, conjunto do aluno, livros didáticos, ar-condicionado, ventiladores, armários, conjunto professor, entre outros materiais de proteção contra a Covid-19. Atualmente alunos do 6º ao 9º estão tendo aulas. A expectativa é que em março outras turmas retornem de forma gradativa. Nesta sexta-feira (25), seis escolas receberam o dispositivo. Para atendermos todas as escolas um cronograma foi montado e a distribuição continuará em outras escolas.