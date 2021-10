Paudalho inicia aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área de saúde

A Prefeitura do Paudalho, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a aplicação da dose de reforço das vacinas contra a covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da área de saúde. O imunizante será destinado para os integrantes desses grupos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

A dose de reforço é essencial para a garantia da proteção completa contra a doença. Para ter acesso ao imunizante é necessário que o cidadão realize o pré-cadastro por meio do formulário disponível no portal da Prefeitura. No dia do atendimento, será preciso que o munícipe apresente um documento de identificação original com foto, o RG, o CPF e um comprovante de vacinação.

REALIZE O SEU PRÉ-CADASTRO AQUI!

A vacinação segue ocorrendo no ponto drive-thru localizado na Praça Pedro Coutinho, no centro da cidade. A parada funciona de segunda a sábado, das 8h às 16h, com exceção para as quintas e terças-feiras, dias em que o horário é estendido até às 20h.

Campanha de Vacinação

Atualmente, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 está sendo realizada em paudalhenses a partir dos 12 anos de idade. Para receber o imunizante, o público menor de 18 anos deve realizar o pré-cadastro e ir até o ponto de vacinação drive-thru acompanhado de um responsável. Também será necessário levar um documento com foto, o RG, o CPF e um comprovante de residência.

Além da vacinação, a Prefeitura do Paudalho vem realizando ações de testagem rápida de antígeno para covid-19 com o objetivo de assegurar o controle da pandemia no município. O atendimento está sendo realizado de forma itinerante em pontos diferentes da cidade.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde através da ferramenta on-line Vacinômetro, do início da campanha, em janeiro de 2021, até esta segunda (04), 56.501 doses dos imunizantes já foram aplicadas. Desse total, 38.496 (68.1%) foram da primeira dose e 17.443 (30.9%) da segunda.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Saúde disponibiliza o telefone 3636-3165 para mais informações.