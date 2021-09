Paudalho inicia aplicação de dose reforço

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última quarta-feira (15), a aplicação do reforço da vacinação em idosos com mais de 70 anos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses. Os documentos necessários são RG, CPF e o comprovante de vacinação.

O atendimento continua sendo realizado no drive-thru que funciona de segunda a sábado, das 8h às 16h, com exceção para as quintas e terças-feiras, dias em que o horário é estendido até às 20h. Durante o atendimento, o idoso deverá apresentar um documento com foto, o CPF e o cartão de vacina.

A dose de reforço consiste em uma dose extra de uma vacina já recebida por um indivíduo, mantendo a imunidade contra a covid-19.

Campanha de vacinação

O município avança e já conta com mais de 49 mil doses aplicadas em sua população. Atualmente, os jovens a partir dos 12 anos já podem tomar sua dose do imunizante, basta ir até o ponto de vacinação drive-thru, com os documentos necessários RG, CPF e acompanhado de um responsável.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde através da ferramenta on-line Vacinômetro, do início da campanha, em janeiro de 2021, até a última quarta-feira (15), 49.074 doses dos imunizantes já foram aplicadas. Desse total, 34.901 (71.1%) foram da primeira dose, 13.625 (27.8%) da segunda e 548 (1,1%) foram de imunizantes em dose única.