Paudalho inicia cadastro de ambulantes interessados (as) em trabalhar durante o São João 2022

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, inicia, nesta quarta-feira (25), o cadastramento de ambulantes interessados (as) em trabalhar durante o período junino.

As inscrições serão realizadas até o dia 27 deste mês, no Departamento de Controle Urbano e Meio Ambiente, localizado no Pátio da Feira, a partir das 13h.

É necessário que os (as) interessados (as) apresentem carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Serão aceitos ambulantes que desejam comercializar em barracas, quiosques, carro de mão e bares.

Os vendedores ambulantes que trabalharam no último São João também devem atualizar o cadastro. As novas inscrições vão ficar registradas como cadastro de reserva.