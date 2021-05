Paudalho inicia vacinação contra a febre aftosa no município

A Prefeitura do Paudalho, por meio de sua Secretaria de Agricultura, deu início a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2021 no município, desde o último sábado (1º). A ação busca imunizar bovinos de todas as idades. No total, serão disponibilizadas 1.935 doses da vacina. Para realizar a aplicação do imunizante, a Secretaria entrará em contato com os criadores dos animais, previamente registrados, via ligação telefônica para agendar a data do atendimento.

Os pecuaristas terão até o dia 31 de maio para vacinar os rebanhos e até o dia 15 de junho para fazer a declaração on-line no site da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), através do endereço www.adagro.pe.gov.br, ou de forma presencial em um dos escritórios da Adagro. Caso a imunização ou a declaração não sejam realizadas, o proprietário dos animais estará sujeito a sanções, como o pagamento de multa, além de ficar proibido de transitar com seu rebanho dentro e fora do Estado.

Febre aftosa

A febre aftosa é uma enfermidade altamente contagiosa transmitida pelo contato com animais doentes ou por meio de secreções e utensílios usados no manejo desses animais. Outras formas de contaminação podem ser pelas fezes, saliva ou leite. A doença prejudica a renda dos criadores de animais e pode ser fatal para o rebanho.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura através do telefone (81) 3636-1156, no horário das 8h às 14h.