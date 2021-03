A Prefeitura do Paudalho iniciou a emissão da 1ª e da 2ª via da Carteira de Identidade. A ação é feita por agendamento em nosso Paço Municipal, localizado na rua Raul Bandeira, número 21, no centro da cidade, e disponibiliza atendimento das 8h às 12h.

No momento do agendamento é necessário que o solicitante esteja com Registro de Estado Civil em mãos. Para os cidadãos que emitiram sua Carteira de Identidade em nossa Agência do Trabalho a retirada está acontecendo na Prefeitura.