Paudalho instala lavadores na cidade para higienização contra o coronavírus

No objetivo de continuar combatendo a disseminação do coronavírus na cidade, a Prefeitura do Paudalho instalou 12 lavatórios em diversas localidades do município. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. “Nós estamos fazendo nossa parte e queremos pedir a população que continuem seguindo as medidas necessárias.

É preciso conscientização e tenho certeza que venceremos essa situação”, comentou o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia. Os lavadores foram distribuídos estrategicamente em bairros diferentes para atender à população paudalhense.

Além dessa ação, a Prefeitura segue na distribuição de máscaras de tecido para a população. Ao todo, 120 mil serão disponibilizadas. O município também está contando com higienização de ruas e espaços públicos e ainda entregando kits alimentação para população em vulnerabilidade social.