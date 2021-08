Paudalho institui dois novos decretos referentes à coleta seletiva no município

A Prefeitura do Paudalho realizou mais uma medida que reforça o seu compromisso com a preservação do meio ambiente da cidade. O Governo Municipal instituiu o Decreto Nº 208/2021, que instaura o processo de coleta seletiva nos órgãos da administração pública, e o Decreto Nº 209/2021, documento que determina que todos os comércios e repartições similares regulamentados no município deverão separar resíduos recicláveis e descartá-los de forma consciente.

As normas visam colaborar com uma cidade mais sustentável e contribuir com a geração de renda para as famílias dos trabalhadores da Cooperativa dos Catadores de Materiais Reciclados de Paudalho (COOPCAPA). De acordo com os decretos, os materiais deverão ser separados em dois segmentos: secos e úmidos. O grupo dos resíduos secos é composto por materiais recicláveis, como papel, plástico, alumínio, vidro, entre outros. Já o segmento úmido são os materiais orgânicos, por exemplo, restos de comida e sementes.

Os órgãos e entidades da administração pública municipal terão o prazo de 30 dias para implementar as mudanças, já os comerciantes deverão adotar as regras em até 60 dias. A Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ), pasta responsável pelas pautas relacionadas à sustentabilidade, prestará apoio aos órgãos e repartições para o cumprimento das novas medidas

BAIXE O DECRETO MUNICIPAL Nº 208 DE 29 DE JULHO DE 2021Baixar

BAIXE O DECRETO MUNICIPAL Nº 209 DE 29 DE JULHO DE 2021Baixar