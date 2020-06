Paudalho participa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa

Criadores de bovinos e bubalinos têm até o dia 30 de junho para participar da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, doença viral altamente contagiosa que pode afetar rebanhos.

A Prefeitura do Paudalho fornecerá as vacinas aos criadores com até 30 animais. A imunização é obrigatória e após a vacinação é preciso que seja feita uma declaração online no site da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco – ADAGRO até o dia 31 de agosto.

Caso não seja realizada, o criador terá que pagar uma multa. Para mais informacões sobre a campanha, entre em contato com a Secretaria Executiva de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente pelo número 3636-3125.