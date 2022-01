Paudalho promove  festival de férias com diversas modalidades esportivas

Janeiro é um mês característico para as férias escolares dos filhos. No município de Paudalho a Secretaria de Educação e Esportes, realiza a partir de hoje (12), até o próximo dia 21 de janeiro, o Festival de Férias 2022. As atividades acontecem na quadra de esportes da comunidade de Chã de Pinheiro

O evento acontece nos turnos da tarde e noite. Estão sendo ofertadas diversas modalidades como; futsal, handebol basquetebol, karatê e queimado. Podem participar o público masculino e feminino.

Para a premiação serão entregues troféus, medalhas e bolas. A participação é gratuita, os interessados devem se dirigir diretamente ao local do evento.

O festival de férias de Paudalho é uma oportunidade para oferecer atividades esportivas recreativas para os jovens da cidade, bem como reunir as famílias para acompanharem o desenvolvimento dos filhos durante a competição.

A equipe organizadora montou um esquema de segurança e estará prestando toda assistência necessária para atender a demanda de inscritos. Estão sendo tomadas todas as medidas para prevenção da COVID-19.