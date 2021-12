Paudalho promoverá Cantata Natalina neste sábado (18)

Neste sábado (18), os paudalhenses poderão vivenciar os encantos do período natalino em uma programação especial preparada pela Prefeitura do Paudalho. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, promoverá o evento Cantata Natalina, celebração que será realizada na Praça do Rosário, no Centro. O encontro contará com apresentações artísticas, um parque de diversão para crianças, uma feira com exposição de peças de artesãos locais, entre outras atividades.

A celebração terá início às 18h com a chegada do Papai Noel pelas ruas da cidade. Logo em seguida, a partir das 19h, o público poderá prestigiar o espetáculo teatral “Um Sonho de Criança”. Já às 20h, será a vez de aproveitar a musicalidade da tradicional Orquestra Filarmônica 22 de Novembro. E para abrilhantar ainda mais a noite, às 20h40 ocorrerá a apresentação da turma do ballet municipal, composta por 60 crianças inscritas na Casa das Juventudes Maílson Francisco da Silva.

Devido a pandemia da covid-19, durante os últimos meses os eventos culturais tiveram que ser cancelados. O principal objetivo da Cantata é reviver o espírito de celebração conjunta durante o final do ano. “O histórico de pandemia influenciou e repercutiu muito na vida pessoal de cada cidadão paudalhense. Então, para a gente conseguir trazer um pouco da alegria e da magia do natal e também mostrar a população a importância desse momento, o nascimento do menino Jesus, nós planejamos um evento muito bonito.”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Carolina Gouveia.