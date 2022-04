 Paudalho prorroga prazos de editais destinados à premiação de produtores culturais

Após solicitações dos profissionais de cultura-audiovisual, quadrilhas juninas, agremiações carnavalescas, entre outras categorias, a Prefeitura do Paudalho, através da Comissão Municipal de Análise e Julgamento da Lei Aldir Blanc, prorrogou o prazo para que os proponentes beneficiados com a lei, que prevê um auxílio financeiro para o setor, realizem as ações e entreguem os relatórios de execução propostos pelos editais: Paudalho Criativo – Geral N° 01/2021; Paudalho Criativo – Artesanato N° 02/2021; e Paudalho Criativo – Música N° 03/2021.

O prazo para a Realização da Ações é até o dia 02 de maio deste ano. O prazo para a entrega dos Relatórios de Execução das Ações segue até o dia 10 e maio do ano vigente.

Vale ressaltar que os relatórios de execução das ações devem ser entregues, em envelope lacrado, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, no horário das 13h às 16h, à Comissão Municipal de Análise e Julgamento.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc (lei federal) prevê auxílio financeiro ao setor cultural. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.