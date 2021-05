Paudalho publica edital de chamamento para cadastro e recadastro de trabalhadores da área artística e cultural

Nesta segunda-feira (3), a Prefeitura do Paudalho através da sua Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer, divulga um edital de chamamento público para o cadastro e recadastro de trabalhadores da área artística e cultural do município. A ação tem como finalidade a atualização dos dados do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC). Para realizar o cadastramento ou o recadastramento, o munícipe deve se dirigir até a sede da Secretaria, localizada na Estação Ferroviária, S/N, Santa Tereza, no horário das 8h às 16h, ou realizá-lo por meio do formulário on-line disponível no portal eletrônico da Prefeitura do Paudalho.

CLIQUE AQUI E REALIZE O CADASTRO

Durante o registro será necessária a apresentação de alguns documentos. No caso de quem deseja se cadastrar a lista inclui RG, CPF, um comprovante de residência referente ao mês atual, o currículo artístico e imagens de comprovação da atividade artística desempenhada. Já o munícipe que deseja se recadastrar deve levar apenas o comprovante de residência recente e a atualização do currículo, caso tenha ocorrido alteração no anteriormente apresentado.FAÇA O DOWNLOAD DO EDITAL 002/2021 NA ÍNTEGRABaixar

Para mais informações referentes ao edital de chamamento entre em contato com a Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, no endereço Estação Ferroviária, S/N, Santa Tereza ou através do tefone (81) 99781-0201, no horário de atendimento das 08h às 16h.