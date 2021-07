Paudalho realiza cerimônia de entrega de carteiras do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB)

Na tarde da última quinta-feira (22), o salão nobre do Paço Municipal, edifício sede da Prefeitura do Paudalho, foi o ponto de encontro de uma importante solenidade de valorização do setor artístico e cultural do município. No local foi realizada a entrega das carteiras do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), iniciativa do Governo Federal que tem como finalidade coordenar e desenvolver atividades que visem proporcionar o crescimento do artesão brasileiro, desenvolver o artesanato e a empresa artesanal.

A cerimônia foi organizada pela Prefeitura do Paudalho, através de sua Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Durante a ocasião, 27 artistas receberam a Carteira Nacional do Artesão, documento válido em todo o território brasileiro que garante uma série de benefícios para esse grupo.

Entre os benefícios está a formalização de seus trabalhos, a participação em feiras, uma maior facilidade para aquisição de crédito bancário, entre outras ações que visam elevar o nível cultural, profissional, social e econômico desse segmento.

O evento contou com a presença de representantes do Governo Municipal, como o prefeito Marcelo Gouveia, a secretária de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, Carolina Ferraz e demais membros da pasta. Também esteve presente na ocasião duas participantes da equipe técnica do SEBRAE, Mariah Ximenez e Daniele Aguiar.

Em seu discurso, a secretária Carolina Ferraz destacou a importância da ação “Eu queria parabenizar a todos vocês por essa conquista. Hoje não é só uma simples entrega de uma carteira, de um papel. Hoje a gente está aqui atestando o trabalho, a credibilidade, o profissionalismo de cada um de vocês artesãos. Estamos hoje aqui atestando que Paudalho tem artesão.”, afirmou a gestora. E para prestar apoio e ampliar as oportunidades de trabalho e renda dos artesãos, a Prefeitura também anunciou que promoverá cursos profissionalizantes para os artistas nos próximos meses.