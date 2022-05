Paudalho realiza concurso para selecionar ruas com melhor decoração junina

A Prefeitura de Paudalho, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, lançou o concurso ‘Arrasta-pé na minha rua’ para selecionar ruas do município com melhor decoração junina. Não é necessário pagar taxa para participar do certame, conforme o edital.

As inscrições deverão ser realizadas através do website da Prefeitura Municipal do Paudalho (https://www.paudalho.pe.gov.br) das 0h do dia 26 de Maio de 2022 às 17 horas do dia 15 de Junho de 2022. Os participantes deverão realizar o upload de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) fotos do cenário junino da rua que representa, devidamente decorada. Opcionalmente, o participante poderá submeter um vídeo, o qual obrigatoriamente precisa estar no site Youtube e colar o link no ato da inscrição.

Os concorrentes deverão estar com os seus cenários juninos decorados na rua até dia 15 de junho, período máximo para a inscrição.

A escolha dos 03 (três) cenários juninos das ruas ganhadoras será através de um sistema de votação popular, que iniciará no dia 23 de junho de 2022 às 0h e ficará disponível até às 17h do dia 26 de junho de 2022. A votação será no site da Prefeitura.

De acordo com a pasta, o concurso tem por finalidade fomentar a decoração junina nas ruas no município de Paudalho, incentivando com isso o embelezamento da cidade, conservando a cultura e potencializando o turismo, fazendo com que o paudalhense demonstre ostensivamente o seu amor e orgulho pelo local em que vive, premiando a rua com o cenário junino mais criativo.