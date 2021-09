Paudalho realiza convocação de beneficiários do Residencial Guadalajara II para assinatura de contrato

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SEDAS), torna público a convocação dos beneficiários do Residencial Guadalajara II do Programa Minha Casa Minha Vida para assinatura do contrato do habitacional. Ao todo, estão sendo convocados 14 munícipes. A ação obedece os critérios estabelecidos nos editais de Chamamento Público Nº 001/2019 e Nº 002/2019.

Os beneficiários devem comparecer na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SEDAS), situada próximo a Praça de Santa Tereza, até quarta-feira, dia 8 de setembro. O horário de atendimento do local é das 8h às 16h. No dia, será necessário apresentar documentos de identificação, como o RG e o CPF. Para evitar o contágio da covid-19, a Prefeitura reforça que o uso de máscara será obrigatório.