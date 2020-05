Paudalho realiza Plano de Ação com o objetivo de organizar filas para saque do auxílio emergencial

A aglomeração de pessoas nas filas das Agências da Caixa Econômica Federal para saque do auxílio emergencial, benefício destinado a cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, é um problema que pode resultar no aumento no número de casos de contágio pelo coronavírus. Em vista dessa situação, a Prefeitura do Paudalho em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar (PM) e a Autarquia de Trânsito e Transportes de Paudalho (ATTP) inicia o Plano de Ação COVID-19 Corredor Bancário.

O Plano busca organizar o fechamento de vias e logradouros públicos em torno da área central da cidade onde estão localizadas agências bancárias e loterias. O objetivo é que essa determinação evite o ajuntamento de cidadãos e assim diminua o risco de transmissão do vírus. Para isso, serão feitas interferências diretas. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos marcará com pintura fixa sinais de orientação do sentido de andamento das filas sobre o pavimento das vias.

Além desse indicativo, agentes da Guarda Civil Municipal e da Autarquia de Trânsito (ATTP) irão acompanhar e dar orientações acerca do distanciamento adequado entre as pessoas. O fluxo de veículos e usuários será controlado de forma pontual para otimizar a acessibilidade e garantir a sensação de segurança do público.

Confira abaixo a lista dos locais interditados e um mapa com detalhes:

Bloqueio Viário (áreas vulneráveis) Rua Doutor Antônio Montenegro

1 – Bloqueio: Mercado Público / Farmácia do Trabalhador Rua Conselheiro João Alfredo

1 – Pré-bloqueio: Câmara de Vereadores / Cartório de Registro

2 – Bloqueio Fixo: Fórum / Padaria Delicatessem Rua Doutor José Mariano

1 – Autarquia de Trânsito e Transportes de Paudalho (ATTP) / Auto Escola Rua Genuíno Silva

1- Loteria / Lenhadores

Plantão de Saúde

A ação também conta com a colaboração da Secretaria de Saúde, que prestará apoio aos munícipes por meio do Plantão da Saúde. Serão disponibilizadas ambulâncias e profissionais habilitados no intuito de atender emergências no local. Também haverão agentes capacitados para passar orientações a respeito do distanciamento seguro e dos cuidados que devem ser tomados durante o momento.

Na manhã desta terça-feira (05), as equipes de Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Saúde distribuíram máscaras para as pessoas que estavam aguardando atendimento nas filas do corredor bancário, no Centro da cidade, e que não portavam o utensílio de proteção. A entrega foi realizada após a higienização com álcool 70° das mãos dos munícipes. Tais medidas preventivas, junto ao distanciamento social, são essenciais para conter a transmissão do coronavírus e preservar a saúde da populaçã

O município de Paudalho registra um total de 26 casos leves, 15 casos graves, 08 óbitos e 14 curas clínicas de pacientes com a COVID-19.