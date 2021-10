Paudalho realizará roteiro de bike e a pé neste domingo (03)

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e Lazer realizará neste domingo (03), o descubra Paudalho de bike ou a pé. A ação é alusiva a semana em comemoração ao dia mundial do turismo, comemorado no mês de setembro. O evento contará com dois pontos: um para quem vai prestigiar de bicicleta e outro para quem vai a pé, ambos com horário de saída às 15h. O munícipe que irá realizar o city tour de bicicleta a concentração será na Academia da Saúde às 15h e para quem vai a pé a saída será da praça do Rosário com horário às 15h. O intuito é mostrar a beleza e o encanto da cidade para a população.

Roteiro

“Descubra Paudalho” de Bike

Saída: Academia da Saúde

Parada: Igreja Nossa Sra. Desterro

Parada: Igreja Nossa Sra. do Rosário

Parada: Ponte do Itaíba

Parada: Casario da rua Raul Bandeira

Parada: Paço Municipal (Encontro Com o Descubra Paudalho a Pé) em seguida arrastão do Frevo com a Orquestra 100% Frevo, até à Antiga Estação Paudalho

“Descubra Paudalho” a Pé

Saída: Praça Joaquim Nabuco

Parada: Igreja Rosário dos homens Preto

Parada: Escola Genilda Martins

Parada: Casario da Praça Joaquim Nabuco

Parada: 22 de Novembro

Parada: Clube Lenhadores

Parada: Matriz do Divino Espírito Santo

Parada: Paço Municipal (Encontro com o Descubra Paudalho de Bike) e segue com arrastão do frevo com a Orquestra 100% Frevo até à antiga Estação Paudalho.