Paudalho recebe exposição sobre o Patrimônio Ferroviário de Pernambuco

O município de Paudalho recebe a exposição “Pare, olhe, escute: Os caminhos do Patrimônio Ferroviário de Pernambuco”, no período de 6 a 14 de outubro, na antiga estação ferroviária local.

A abertura da exposição acontece, na próxima quinta- feira (06), apenas para convidados, a partir das 10hs e para o público em geral, a partir das 14hs. A programação segue ao longo da semana.

A exposição “Pare, olhe, escute: Os caminhos do Patrimônio Ferroviário de Pernambuco” foi criada pelo Museu do Trem do Recife e a Gerência Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe e tem como objetivo difundir o patrimônio ferroviário de Pernambuco e as ações realizadas pela sua preservação.

O Conjunto Ferroviário instalado na cidade de Paudalho foi inaugurado no ano de 1881, fez parte da extinta Rede Ferroviária Federal SA. Por longas décadas, foi ponto de partidas e chegadas de passageiros e cargas.

Entretanto, em 2014, deu lugar ao Acervo Público Municipal, onde passaram a ser guardados documentos importantes da memória da cidade, além de funcionar como espaços de educação social e patrimonial, com transmissão de saberes para comunidade, escolas, universidades e pesquisadores.

Por sua importância histórica, o espaço tornou-se Patrimônio Cultural Ferroviário Nacional, pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O local também funcionou como a sede da Secretaria Municipal de Cultura.