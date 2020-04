Paudalho registra a 6ª morte por COVID-19

O município de Paudalho divulgou, nesta segunda- feira (20), a sexta morte em decorrência da COVID-19. As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde com base no boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Não foram informados os dados sobre a vítima.

Em Paudalho, a primeira morte com diagnóstico para COVID-19 foi de um homem de 65 anos, que faleceu no dia 04 de Abril. De acordo com as informações o paciente iniciou sintomas de dispneia e desconforto respiratório no último dia 21 de março.

A segunda vítima foi um homem, 69 anos, que tinha diabetes e insuficiência periférica. O óbito ocorreu no último dia 10 de Abril. No último dia 13 foi confirmado o resultado para COVID-19 de um homem, 69 anos, que faleceu no último dia 10 de Abril e tinha diabetes e insuficiência periférica. As outras duas mortes foram confirmadas no último dia 17 de Abril. Não foram informados os dados sobre as vítimas.

Paudalho tem um total de 11 casos confirmados da COVID-19. Na Mata Norte de Pernambuco temos registrado um total de 15 óbitos em decorrência do novo coronavírus e 42 pessoas diagnosticadas com a doença.

INICIATIVA// A Prefeitura do Paudalho divulgou nesta segunda-feira (20) que o município contará com Ala exclusiva para o tratamento de pessoas com a COVID-19. De acordo com o a Secretaria de Saúde, os leitos de retaguarda funcionarão no Hospital Municipal de Paudalho, onde serão disponibilizados 30 leitos mais sala vermelha para o atendimento.

Ainda segundo a Secretaria, estão sendo providenciadas para o funcionamento a aquisição de equipamentos, contratação dos profissionais da Saúde, EPIs e a pactuação junto ao Governo de Pernambuco. “Nós entendemos a gravidade da situação e por isso vamos criar esse atendimento exclusivo ao paciente da COVID-19. Agora o que nos importa verdadeiramente é a população paudalhense. Iremos fazer o que for necessário para que o nosso povo fique bem. Paudalho está fazendo a sua parte. Juntos venceremos essa pandemia do coronavírus”, comentou o prefeito da cidade, Marcelo Gouveia. A expectativa é que a Ala comece a funcionar a partir do mês de maio.

MEDIDAS//

Com foco no combate da COVID-19, a Prefeitura ainda criou um calendário de higienização dos bairros da cidade. A ação é realizada em uma parceria da Secretaria de Saúde, Vigilância Ambiental e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário. Além disso, a gestão municipal em parceria com a Cooperativa de Costura e Confecção de Paudalho está confeccionando cerca de 120 mil máscaras de tecido. O primeiro lote com 30 mil já está sendo distribuído pelos agentes de saúde do município à população.

CONFIRA O BOLETIM PUBLICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE