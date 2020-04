Paudalho registra mais duas mortes por COVID-19

O município de Paudalho divulgou, nesta sexta- feira (17), mais duas mortes em decorrência da COVID-19. As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde com base no boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Não foram informados os dados sobre as vítimas.

Paudalho contabiliza um total de cinco óbitos e um total de 10 pessoas contamindas com o novo coronavírus. Oito casos seguem em investigação e seis foram descartados.

Em nota publicada pela Prefeitura de Paudalho foi reforçado o alerta para a população “Precisamos nos proteger e pensar no coletivo. Mantenha-se em casa, higienize sempre as mãos, respeite a etiqueta respiratória e use máscaras de tecido sempre que for necessário. Todo cuidado é pouco, mantenha-se seguro (a)”.

OUTROS ÓBITOS- Em Paudalho, a primeira morte com diagnóstico para COVID-19 foi de um homem de 65 anos, que faleceu no dia 04 de Abril. De acordo com as informações o paciente iniciou sintomas de dispneia e desconforto respiratório no último dia 21 de março.

A segunda vítima foi um homem, 69 anos, que tinha diabetes e insuficiência periférica. O óbito ocorreu no último dia 10 de Abril. Na última segunda- feira (13) foi confirmado o resultado para COVID-19 de um homem, 69 anos, que faleceu no último dia 10 de Abril e tinha diabetes e insuficiência periférica.

REGIONAL- Nesta sexta- feira (17) a região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 11 cidades com registros do COVID-19, são elas: Paudalho (10), Goiana (06), Aliança (06), Timbaúba (04), Lagoa do Carro (02), Macaparana (01), Carpina (02), Tracunhaém (02), Glória do Goitá (02), Chã de Alegria (02) e Lagoa de Itaenga (01).

ÓBITOS- A Mata Norte regista um total de 13 óbitos em decorrência da COVID-19. Os municípios que registraram as mortes são: Paudalho (05). Goiana (03), Aliança (01), Timbaúba (02), Lagoa do Carro (01) e Macaparana (01).