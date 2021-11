Paudalho sanciona lei que institui Dia de Ação de Graças e da Oração

A cidade de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, conta com uma data especial para celebrar a paz, a caridade e a fraternidade. No dia 15 de setembro do ano corrente, a Prefeitura Municipal sancionou a Lei nº 994/2021, onde fica instituído que o “Dia de Ação de Graças e da Oração” passa a integrar oficialmente o calendário de datas comemorativas e eventos do município.

O marco será comemorado anualmente na 4ª quinta-feira do mês de novembro. Durante o período, poderão ser realizadas solenidades em comemoração a data por meio de cultos, apresentações artísticas e culturais, campanhas, debates, seminários, entre outras ações que promovam gratidão, generosidade, união e respeito ao ser humano.

A cultura paudalhense é marcada pela religiosidade e a data surge para representar os costumes locais. De acordo com o Governo Municipal, a celebração deve simbolizar, para todos, a aspiração mais elevada ao bem supremo, como formação de ideais de existir em função do bem comum.

Um dia para agradecer

O Dia Mundial de Ação de Graças ou “Thanksgiving Day”, em inglês, já é uma tradição em outros países ao redor do globo, com destaque para os Estados Unidos e o Canadá. A data antecede o Natal e é celebrada como um feriado. O marco é símbolo de agradecimento a tudo o que foi realizado no ano que se passou. Durante a ocasião, famílias se encontram e festejam com pratos típicos.

No Brasil, a comemoração foi regulamentada no calendário nacional em 1949, pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Já em Pernambuco, desde 2007, o Comitê Brasileiro do Movimento de Resgate ao Dia Nacional de Ação de Graças realiza em Recife um grande evento público de celebração e ações sociais de arrecadação de alimentos e atendimento médico.