Paudalho sedia capacitação para novo processo de emissão do RG

Nesta terça-feira (26), um treinamento sobre o novo processo de emissão da carteira de identidade ocorreu no Gabinete da Prefeitura Municipal do Paudalho. O momento contou com a presença de representantes de outros municípios da Mata Norte de Pernambuco.

A capacitação foi realizada pela Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), e teve o objetivo de trazer esclarecimentos sobre a aplicação e instalação do novo sistema adotado, o ABIS.Além dos representantes, participaram da reunião um perito do Instituto de Identificação Tavares Buril – IITB e um técnico da Montreal, empresa que faz o manuseio do sistema.

De acordo com Alan Rodrigues, um dos responsáveis pelo evento, o novo documento de identidade conterá mais itens de segurança e mais resistência contra extravios. “Há também a possibilidade de inclusão de um QR code para identificação e segurança digital”, afirma.A aplicação do sistema ABIS tornará o procedimento de emissão mais ágil e assim trará melhorias no atendimento aos cidadãos.