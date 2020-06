Paudalho: templos religiosos reabrem gradualmente a partir do próximo sábado

Por entender a necessidade do ser humano de exercer sua fé e a prática religiosa em tempos difíceis como os da pandemia do Coronavírus, a Prefeitura do Paudalho divulgou nesta terça-feira (16) um decreto que estabelece a abertura gradual das igrejas, templos religiosos e afins, a partir do próximo sábado (20).

O Decreto de Número 144 estabelece medidas para que o funcionamento ocorra. Entre elas: a lotação máxima autorizada de 30% da capacidade do templo, os lugares de assento deverão ser disponibilizados de forma alterada entre as fileiras de bancos, com bloqueios nos que não forem ser utilizados, deverá ser assegurado aos fiéis a utilização do álcool- gel 70% ou preparações antissépticas similares, os atendimentos individuais deverão ser realizados de forma agendada, todos os fiéis e colaboradores deverão utilizar máscaras, entre outras medidas.

A medida está pautada na tendência da queda dos casos da COVID-19 anunciada pelo Governo de Pernambuco na última semana e a retomada gradativa de alguns setores, como o comércio.

Além disso, a Prefeitura do Paudalho vem realizando um trabalho de prevenção firme que possibilita a volta das atividades nos templos religiosos. Na última semana foi realizada uma reunião com os comerciantes para instruções sobre a volta gradual do setor na cidade. Ainda foi inaugurada a Ala exclusiva para o tratamento de pessoas com a COVID-19. Vale lembrar também que máscaras de tecido estão sendo entregues para a população. Ruas e locais públicos da cidade estão sendo higienizados e existe ainda um trabalho, por meio de corredores bancários, que evita aglomerações de pessoas que precisam utilizar agências e por fim há entrega de kits alimentação para mais de 7 mil família.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Prefeitura de Paudalho)

Foto: Diocese de Blumenau