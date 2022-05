Paulo Câmara abre grande encontro sobre saneamento rural

O governador Paulo Câmara prestigiou, nesta segunda-feira (16.05), a abertura do X Seminário Nacional, do V Encontro Latino-Americano de Saneamento Rural e do XI Seminário de Gestão dos Sisars e Centrais, que acontecem no Recife. Tendo como tema central Água e Solidariedade, o grande encontro terá palestras e rodas de conversas com 23 nomes de referência na área. A palestra magna de abertura foi realizada pela secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Fernandha Batista, que discutiu iniciativas e estratégias para o desenvolvimento do saneamento rural em Pernambuco.

Durante a abertura, o governador destacou o empenho do Estado em garantir a distribuição de água e o saneamento básico para toda população. “Fizemos o maior investimento da história de Pernambuco em medidas estruturadoras de cunho hídrico e de saneamento básico. Estamos trabalhando muito para democratizar esses serviços, que são direitos de todos e dever do Estado”, afirmou Paulo Câmara.

Na sua palestra, Fernandha Batista abordou a implantação do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) em Pernambuco para garantir o abastecimento de água e saneamento básico regular a baixo custo para moradores de áreas difusas. “O Sisar é uma política inovadora para diminuir a desigualdade na oferta do abastecimento e esgotamento sanitário, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população que reside e deseja permanecer em comunidades localizadas na zona rural”, afirmou Fernandha, que é engenheira civil com mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e tecnologia ambiental.

Em 2021, foram instituídos pelo Governo de Pernambuco os sistemas do Moxotó, contemplando 10 cidades do Sertão e Agreste Meridional; o do Alto Pajeú, que beneficia 13 municípios; e o do Sertão Central e Araripe, abrangendo 22 localidades das duas regiões. A meta é que ao longo de 2022 seja fundado o Sisar do Sertão do São Francisco.

