Paulo Câmara anuncia mais investimentos no Agreste Central e Mata Sul

O governador Paulo Câmara voltou ao Agreste Central nesta segunda-feira (13.12) para anunciar mais ações e investimentos previstos no Plano Retomada. Pela manhã, ele esteve na cidade de Panelas e, à tarde, seguiu para Lagoa dos Gatos, onde liberou recursos para diversas áreas. A infraestrutura da região terá melhorias com a restauração da PE-132, abrangendo um trecho com extensão de quatro quilômetros que vai do município até o entroncamento da PE-123. A elaboração do estudo contará com aporte de R$ 80 mil e as obras têm investimento estimado em R$ 4 milhões.

“Nós temos compromisso com a recuperação da malha viária do Estado, que estava precisando de intervenções como essas que estamos fazendo. A restauração da PE-132 já está com os recursos garantidos, para a população ter estrada com qualidade e bem sinalizada”, ressaltou Paulo Câmara, que também assinou ordem de serviço para implantação e restauração da PE-123, no trecho de 6,5 quilômetros de extensão que chega até o entroncamento da BR-104, passando por Cupira. A elaboração do projeto tem recursos de R$ 130 mil e as obras estão orçadas em R$ 6,5 milhões. A outra intervenção é referente à implantação de 9,3 quilômetros da PE-123, a partir do entroncamento da via, sendo destinados R$ 279 mil para os estudos e R$ 13,9 para execução dos serviços.

Com relação ao abastecimento, o município também será beneficiado com a recuperação do sistema a partir da Barragem de São Jorge, anunciada em Panelas. Foram liberados R$ 5,6 milhões para execução do projeto e obras. A expectativa é que 67 mil pessoas sejam beneficiadas. O governador também assinou convênios para a requalificação da Lagoa de Maracajá, no valor de R$ 2 milhões, e para a pavimentação de ruas, sendo investidos R$ 500 mil. Por fim, ele repassou R$ 32,5 mil para manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), anunciou uma cozinha comunitária – com investimento de R$ 194 mil – e assinou termo de compromisso para implantação da Central de Oportunidades de Pernambuco (COPE).

BELÉM DE MARIA – De Lagoa dos Gatos, Paulo Câmara seguiu para Belém de Maria, na Mata Sul, onde entregou duas ambulâncias e inaugurou a passagem molhada e a pavimentação da ladeira de pedra da Rua São Francisco – construídas com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM). Em seguida, ele entregou Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) a proprietários de motos devidamente quitadas até dezembro de 2020, em razão do decreto de anistia. Ainda em Belém de Maria, o governador liberou R$ 100 mil para melhorias da estação de tratamento de água (ETA) Batateiras, beneficiando 7,5 mil pessoas.

Com relação à infraestrutura, foram assinadas, de forma simbólica, a ordem de serviço para restauração da PE-123 e a autorização para implantação da PE-078, já anunciadas nos municípios de Lagoa dos Gatos e Passira, respectivamente. Na área da educação, o governador autorizou as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Adauto Carício, por meio de convênio com a prefeitura, e a cobertura de quadra da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Presidente Tancredo Neves.

Foi anunciada ainda a implantação do Programa Mãe Coruja e liberados R$ 194 mil para a montagem de uma cozinha comunitária. Finalizando os compromissos, Paulo Câmara assinou convênios para a pavimentação de várias ruas, com investimentos de R$ 1 milhão, e para construção do Pátio de Eventos, no valor de R$ 320 mil; além de um protocolo de intenções para construção de um campo de futebol society, orçado em R$ 570 mil.

Estiveram presentes nas agendas desta tarde os secretários estaduais Sileno Guedes (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude), Alberes Lopes (Trabalho, Emprego e Qualificação), Fernandha Batista (Infraestrutura e Recursos Hídricos), Cloves Benevides (Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas) e Rodrigo Novaes (Turismo e Lazer), além dos secretários executivos João Charamba (Educação), Rodrigo Molina (Infraestrutura e Recursos Hídricos), Eduardo Figueiredo (Casa Civil), Samuel Andrade (Desenvolvimento Urbano e Habitação) e coronel Flávio Morais (Segurança Institucional da Casa Militar).

