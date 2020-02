Paulo Câmara autoriza início das obras da empresa japonesa Yazaki

A praça de São Sebastião, principal palco de eventos do município de Bonito, Agreste Central de Pernambuco, estava lotada, na noite desta quinta-feira (30.01), pela população bonitense e de cidades vizinhas para prestigiar a autorização do início das obras da Yazaki – empresa japonesa fornecedora de peças para grandes montadoras de carros – que irá se instalar neste município. O evento, que reuniu prefeitos e deputados estaduais e federais, ocorreu após o governador Paulo Câmara anunciar, na manhã de ontem, a chegada da multinacional, cujo investimento está estimado em R$ 60 milhões e perspectiva de gerar 1,6 mil empregos diretos.

“A Yazaki, fábrica de nível mundial, está se instalando em Bonito, mas beneficiará toda a região, servindo como um grande indutor de desenvolvimento de todo o Agreste. Nos próximos dois meses eles irão iniciar o processo de obras e, no primeiro semestre de 2021, a produção de componentes elétricos. A chegada dessa multinacional em Pernambuco só confirma que o Estado manteve, apesar da crise, a confiança do investidor, que sabe que vale a pena investir aqui”, afirmou Paulo Câmara.

O governador também parabenizou a população de Bonito por ter uma mão de obra qualificada que fez a diferença na hora da escolha dos investidores. Paulo também ressaltou as condições estruturais adequadas que a cidade oferece para que o investimento pudesse ser instalado e, assim, gerar emprego e renda para toda a população. “Pudemos ver, durante a caminhada, que a população de Bonito está feliz e otimista com a chegada da Yazaki. E só tenho que agradecer ao povo daqui, que sabe nos ajudar a enfrentar as dificuldades por que passa o Brasil”, complementou.

O prefeito de Bonito, Gustavo Adolfo, destacou que o município está em crescimento e agradeceu ao governador por estar fazendo com que a região esteja trilhando um caminho de dias melhores. “Bonito, hoje, entra na história e tem um marco, na praça de São Sebastião. É a certeza de dias melhores para seu povo, com geração de renda, emprego e dignidade. A alegria, emoção e o orgulho de ser bonitense toma conta da gente com uma notícia da chegada de uma fábrica internacional como a Yazaki, que se instala aqui, mas que é dos nossos vizinhos e de todo o Estado”, disse.

De forma emocionada, o presidente da Yazaki Mercosul, Lázaro Figueiredo, agradeceu pela recepção calorosa durante o evento de consolidação da instalação da empresa. “De hoje até cerca de 12 meses, a fábrica vai nascer e muitos de vocês estarão trabalhando conosco. É uma alegria muito grande alavancar negócios em Pernambuco. Quero agradecer a todos por esse evento que nos deixa extremamente emocionados. Que isso se traduza nos próximos meses e anos em sucesso para todos nós”.

YAZAKI – A planta de Pernambuco será a sexta unidade da Yazaki no Brasil e a segunda no Nordeste. A Yazaki possui contrato e integra a cadeia de suprimentos da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Esse, inclusive, é um dos motivos da escolha de Pernambuco para a nova planta. Atualmente, os produtos destinados à fábrica da Jeep/Fiat, que funciona em Goiana – município da Mata Norte de Pernambuco – vêm da unidade da Yazaki localizada em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

