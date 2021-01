Paulo Câmara autoriza nova seleção com 828 vagas para a Saúde

O governador Paulo Câmara autorizou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (07), a realização de seleção pública simplificada, com 828 vagas para serviços ligados à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Serão convocados 258 médicos, 234 profissionais de diversas categorias de nível superior e 336 técnicos de nível médio, com lotação em todas as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). O objetivo é qualificar a rede estadual neste momento de pandemia da Covid-19.

“Seguimos com o trabalho diário de combater a pandemia do novo coronavírus. O pessoal da Saúde é fundamental nesse enfrentamento. Os profissionais que estão na linha de frente nos ajudam a salvar vidas, o que tem sido nosso maior objetivo desde então. Não vamos medir esforços para prestar a melhor assistência aos pernambucanos e pernambucanas que precisarem de atendimento”, disse o governador.

“Estamos monitorando diariamente o cenário epidemiológico do Estado e dotando a rede estadual de tudo que se faça necessário para acolher os casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. Estamos garantindo os insumos, ampliando o quantitativo de leitos e reforçando permanentemente o quadro de recursos humanos. Essa é uma determinação do governador Paulo Câmara, que tem autorizado as seleções necessárias para manter os serviços atuando e aptos a prestar a devida assistência neste que é o maior desafio da saúde pública dos últimos 100 anos”, afirmou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

EDITAL EM ANDAMENTO – Atualmente, já existe outra seleção em curso, com 60 vagas para médicos intensivistas. Desse total, 44 são para profissionais com atuação com o público adulto e 16 para o público pediátrico. As inscrições seguem até o domingo (10.01) pelo ead.saude.pe.gov.br. O edital está disponível no https://cutt.ly/Kjsp52X.

Desde o primeiro semestre de 2020 já foram realizadas diversas seleções para capacitar a rede para absorver a demanda de pacientes com o novo coronavírus. Ao todo, foram ofertadas mais de 5.288 vagas. Além das seleções, também foram nomeados mais de 3,3 mil aprovados em concurso público apenas para os serviços da SES-PE.

Só no final de dezembro, foram convocados 949 profissionais aprovados em seleção pública simplificada para qualificar a rede de assistência aos pacientes com quadros suspeitos ou confirmados da Covid-19, além do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PE). Os profissionais já estão sendo convocados para atuar em serviços da Região Metropolitana do Recife (RMR) – área de abrangência da I Gerência Regional de Saúde (Geres) – e também na II Geres (sede em Limoeiro), IV Geres (Caruaru), V Geres (Garanhuns) e VII Geres (Salgueiro).