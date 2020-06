Paulo Câmara detalha Plano de Convivência com a Covid-19 para prefeitos da RMR e Zona da Mata

Em mais um encontro por videoconferência, o governador Paulo Câmara conversou, nesta terça-feira (09.06), com 41 prefeitos de municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata e Limoeiro. A reunião, que também contou com o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), serviu para o chefe do Executivo estadual detalhar o Plano de Convivência com a Covid-19 em Pernambuco.

“Aproveitamos a oportunidade para detalhar o Plano de Convivência com a Covid-19, com um recorte socioeconômico para o perfil dessas regiões e os números da pandemia em seus municípios”, ressaltou Paulo Câmara, que nesta quarta-feira (10.06), comandará nova reunião, dessa vez com prefeitos de cidades do Agreste e, na sequência, com gestores do Sertão do Estado.

De acordo com o governador, esses encontros prosseguirão ao longo da semana, sempre por videoconferência, seguindo as normas sanitárias e de isolamento social instituídas no Estado. “Iremos promover outros debates para planejarmos os pontos de regionalização do nosso plano, assim como a retomada dos setores econômicos. O momento exige unidade e muita parceria com os municípios para que possamos atravessar essa nova fase em Pernambuco”, reforçou.

Também participaram do encontro com os prefeitos os secretários estaduais José Neto (Casa Civil), André Longo (Saúde), Bruno Schwambach (Desenvolvimento Econômico) e Alexandre Rebêlo (Planejamento e Gestão).