Paulo Câmara entrega 2ª etapa do Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada

O governador Paulo Câmara entregou, nesta terça-feira (20.12), a segunda etapa das obras do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A unidade, que já é considerada a mais moderna do interior pernambucano, foi ampliada e passa a contar com 90 leitos de internação e 63 de emergência, totalizando 153 leitos operacionais, além de bloco cirúrgico, setor de imagem e ambulatório. Ao todo, foram investidos R$ 75,9 milhões nas obras e compra de equipamentos, beneficiando mais de 842 mil habitantes de 35 cidades da região.

“A gente tem a satisfação de ter trabalhado muito pela interiorização da saúde. Apesar da pandemia, que atrasou muitas ações, essa inauguração é muito importante e é referência de como deve ser o atendimento de média e alta complexidade. A região agora tem esse equipamento pronto, que vai salvar muitas vidas, principalmente na área de trauma”, afirmou Paulo Camara. A expectativa é de que, anualmente, a unidade realize 60 mil atendimentos de urgência e emergência, 24 mil atendimentos ambulatoriais, 4,5 mil internações e 2,4 mil cirurgias.

Dos 153 leitos do Hospital Eduardo Campos, 40 são de UTI, sendo 30 para adultos e 10 para pacientes pediátricos, sendo os primeiros deste tipo na III macrorregião de Saúde. Outros 50 são leitos de enfermaria e mais 63 para os atendimentos de emergência. O HEC também vai continuar sendo referência para os pacientes com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave, incluindo a Covid-19. Ao todo, 10 vagas de terapia intensiva continuam sendo voltadas para a assistência aos pacientes com a doença oriundos da região.

“O Hospital Eduardo Campos agora terá foco no trauma e vai evitar que a população do Sertão do Pajeú, do Moxotó e de Itaparica precise se deslocar para Petrolina, Caruaru, ou até mesmo Recife, para conseguir esse tipo de atendimento. Sem dúvidas, um serviço que vai revolucionar a assistência à saúde na Região”, destacou o secretário de Saúde, André Longo.

Na unidade, que será administrada pela Organização Social Hospital Tricentenário, serão disponibilizadas nove especialidades, bem como outros serviços de apoio, como nutrição, psicologia e serviço social. A estrutura contará, ainda, com exames de tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, raio X, ultrassonografia e eletroencefalograma. Além disso, a unidade disponibilizará serviço de hemodiálise na urgência, enfermarias e UTI e também o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), primeiro na rede pública estadual no Sertão de Pernambuco.

Participaram da inauguração o deputado federal eleito Pedro Campos; o secretário do Gabinete de Projetos Especiais, Renato Thiebaut; o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira; a diretora do Hospital Governador Eduardo Campos, Patrícia Queiroz; o superintendente da Organização Social Hospital Tricentenário, Gil Brasileiro; familiares do ex-governador Eduardo Campos, Renata Campos e José Campos; além de prefeitos e vereadores da região.