Paulo Câmara inaugura obras de requalificação da PE-460, em Salgueiro

Com o objetivo de melhorar a acessibilidade para os moradores da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, no Sertão Central, o governador Paulo Câmara inaugurou, na última quarta-feira (14), a nova rodovia PE-460, no trecho que vai da BR-116 à estrada de acesso ao distrito, que é a primeira comunidade quilombola reconhecida em Pernambuco. As obras de implantação e pavimentação da via, um pleito antigo da população, contou com um investimento de R$ 25 milhões e beneficiará diretamente cinco mil moradores da localidade, além de cerca de 60 mil pessoas que vivem no entorno.

“Essa estrada vai garantir o ir e vir das pessoas que moram aqui em Conceição das Crioulas e de quem vem visitar. É uma obra que já está pronta, que vai oferecer segurança, agilidade. Temos aqui uma população guerreira, trabalhadora e que merece por parte de todos nós a atenção e os investimentos necessários. Estamos muito satisfeitos de poder contribuir com a qualidade de vida dos moradores daqui”, comemorou Paulo Câmara. Os 25 quilômetros da rodovia receberam serviços de terraplenagem, regularização do subleito, base, pavimentação, drenagem, sarjetas, sinalização da pista, além da execução de doze pontilhões e da construção de uma ponte sobre o Rio Urubu.

Márcia Jucilene do Nascimento, 46 anos, é professora em Conceição das Crioulas e destacou a importância da obra para o desenvolvimento da comunidade. “É uma luta antiga, de gerações anteriores. Hoje ver isso concretizado é um sonho realizado. Tudo o que vai chegar para a gente, o acesso a outras políticas, a questão da saúde, principalmente. São coisas que historicamente a gente lutou e agora vê conquistado”, disse.



ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Ainda em Conceição das Crioulas, o governador Paulo Câmara e a secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, entregaram à população o novo Sistema de Abastecimento de Água do distrito. A obra, orçada em R$ 5,3 milhões, foi executada pela Compesa e garantirá segurança hídrica para os moradores.

As intervenções consistiram na implantação de uma adutora de mais de 11 quilômetros, com 100 milímetros de diâmetro, derivada do Sistema Adutor de Salgueiro, além da construção de uma Estação de Água Tratada, com capacidade para tratar cinco litros de água por segundo, implantada na localidade de Murici-Cabrobó.

Fernandha Batista esclareceu que, atualmente, mais de 100 obras estão em execução para trazer segurança hídrica para a população no Estado. “No caso de Conceição das Crioulas é interessante, porque coincidiu com a questão da acessibilidade da nova estrada de acesso com a garantia do abastecimento de água. Todo dia, as cinco mil pessoas que vivem aqui tem água. É uma obra para garantir a qualidade de vida do povo”, reforçou a secretária.

João Alfredo, 61, morador de Conceição das Crioulas, celebrou as conquistas. “Água representa vida e só sabe a falta que ela faz, quem precisa, principalmente água tratada. Então, neste momento, a minha alegria se concretiza na palavra gratidão. Só posso agradecer a todos que fizeram parte dessa luta e tornaram isso uma vitória”, comemorou.

SISTEMA ADUTOR – O governador assinou, ainda, a Ordem de Serviço para o início das obras da primeira fase de implantação do novo Sistema Adutor de Salgueiro, a partir do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. A obra, orçada em R$ 6,4 milhões, tem prazo de conclusão previsto para o próximo ano e beneficiará 60 mil pessoas no município de Salgueiro. O sistema de abastecimento prevê a captação de água sobre flutuante, a ser instalado no Reservatório de Negreiros, componente do Eixo Norte da Transposição. Também serão implantados seis quilômetros de adutora para interligar o Sistema Integrado do Sertão e abastecer Salgueiro. A tubulação terá uma vazão de 200 litros por segundo.