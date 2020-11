Paulo Câmara inaugura polo industrial de Limoeiro

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), visitou o município de Limoeiro, Agreste Setentrional do estado, nesta sexta-feira, 30, para inaugurar o Parque Industrial de Limoeiro.

O investimento será de R$ 52 milhões e deve receber empresas como a Lapon Indústria Farmacêutica, que já está instalada no município, mas deve ter uma nova sede no distrito industrial.

“Vamos começar as obras com uma empresa farmacêutica e, com certeza, outras vão vir. É importante o poder estadual, junto ao municipal, criar condições para um ambiente de confiança para os empreendimentos acontecerem”, comentou Paulo Câmara.

“Esse evento tem uma importância grande para a cidade e é um marco para o estado de Pernambuco. Foi um evento simples, mas muito profundo com essa vinda do governador, que fez questão de estar aqui”, disse Renato Celso, presidente fundador da Lapon.

A nova unidade, que terá 5 hectares, faz parte do planejamento estratégico para o futuro da Lapon. Além da fabricação dos produtos atuais, a planta contará também com setor de medicamentos sólidos. Atualmente, a empresa emprega 92 colaboradores e fabrica apenas medicamentos líquidos e suplementos sólidos, como cápsulas, comprimidos, pós e drinks. O projeto tem previsão de duração de cinco anos, isto é, as obras devem ser concluídas em 2025. A inauguração, porém, pode acontecer antes. Os principais impactos no parque industrial da cidade serão a geração de empregos qualificados e o aumento da arrecadação do município, que precisa de investimentos para crescer e se consolidar como uma das principais cidades da região.

Paulo Câmara compareceu ao evento junto ao secretário de desenvolvimento econômico, Bruno Schwambach, e Roberto Abreu e Lima, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper). A comitiva estadual foi recebida pela primeira-dama e secretária de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Limoeiro, Fabíola Pimentel.

História

Com o objetivo de transformar recursos naturais em produtos elaborados, foi fundado em 1990 o laboratório Lapon Química e Natural, hoje, Lapon Indústria Farmacêutica. Ao longo dos anos, houve um sólido e sustentável crescimento, que se traduziu em reconhecimento nacional e inúmeros prêmios conquistados. A empresa inovou em processos e investiu em pesquisa e desenvolvimento, a fim de atender e superar as expectativas dos clientes. A busca incansável pela excelência e a inovação na saúde, utilizando-se sempre dos mais atuais conceitos da medicina e nutrição, têm levado ao alto grau de qualidade dos produtos.

Foto: Genival Paparazzi