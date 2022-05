Paulo Câmara recebe novo defensor público-geral do Estado

O governador Paulo Câmara recebeu, na noite desta quinta-feira (19.05), o novo defensor público-geral do Estado, eleito após votação. Henrique Seixas estará à frente da instituição no biênio 2022-2024 e a posse está marcada para o dia 30 de maio.

De acordo com o governador, Henrique Seixas terá a missão de dar continuidade ao processo evolutivo e de aproximação com os anseios da sociedade. “A Defensoria Pública tem avançado fortemente no Estado, cumprindo seu papel institucional e ampliando a sua área de atuação”, afirmou Paulo Câmara.

Segundo Henrique Seixas, a Defensoria Pública desempenha um papel de extrema importância, atuando no atendimento à população vulnerável. “Fico muito feliz e honrado pela missão que me foi confiada. Que nós possamos fazer um trabalho participativo, com eficiência e de qualidade para a nossa população”, disse o novo defensor público-geral, que atua na instituição desde 2010.

Estiveram presentes José Fabrício Lima, à frente da Defensoria Pública nos biênios 2020-2022 e 2018-2020; os defensores públicos Clodoaldo Batista e Inaldo Cavalcanti; e o procurador-geral do Estado, Ernani Medicis.