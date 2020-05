PE contabiliza 10.824 notificações de pacientes com COVID-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quinta-feira (07/05), 943 novos casos de Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 329 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 614 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 10.824 casos já confirmados, sendo 6.302 graves e 4.522 leves.

Dos casos graves, 2.307 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 1.762 estão internados, sendo 220 em UTI e 1.542 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Além disso, o boletim de hoje registra 18 novos pacientes recuperados da doença, totalizando 1.388 pacientes recuperados do novo coronavírus em Pernambuco.

Até agora, os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 133 municípios pernambucanos (tabela 1), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Também foram confirmados laboratorialmente 42 óbitos (sendo 25 homens e 17 mulheres), de pessoas residentes nos municípios de Recife (15), Jaboatão dos Guararapes (4), Camaragibe (4), Cabo de Santo Agostinho (1), Igarassu (3), Olinda (2), São Lourenço (1), Paulista (1), Petrolina (1), Glória do Goitá (1), Jaqueira (1), Cupira (1), Correntes (1), Ferreiros (1), Floresta (1), Goiana (1), Gravatá (1), Triunfo (1), além de um município a esclarecer. Com isso, o Estado totaliza 845 mortes pela Covid-19.

As mortes ocorreram entre os dias 15.04 e 06.05 os pacientes tinham idades entre 10 e 95 anos. Dos 42 pacientes que vieram a óbito, 23 apresentavam comorbidades confirmadas: hipertensão (15), diabetes (13), doença cardiovascular (4), asma (3), doença renal crônica (3), câncer (4), obesidade (1), AVC (1), tabagismo (5), doença pulmonar obstrutiva crônica (1), doença hematológica (1), etilismo (1), imunodeprimido (1), e osteoporose (1) – o mesmo paciente pode ter mais de uma comorbidade. Três não tinham comorbidades e os demais estão em investigação pelos municípios.

As faixas etárias dessas pessoas são: 10 a 19 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (5), 60 a 69 (11), 70 a 79 (13), 80 ou mais (8).

Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 2.532 casos foram confirmados e 1.679 descartados. As testagens abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal) ou privada. O Estado foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar os profissionais da área da saúde.

RESPIRADORES – Em ofício encaminhado na tarde desta quinta-feira (07/05) ao Ministro da Saúde, Nelson Teich, o governador Paulo Câmara solicitou o envio imediato de 100 ventiladores mecânicos para implantar mais 60 leitos de UTI na rede estadual de Saúde, além de reforçar as salas de estabilização das 15 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais.

“Pernambuco foi um dos primeiros Estados do Brasil a adotar medidas mais rigorosas de isolamento social, que contaram com a adesão de parte importante da população pernambucana. Isso nos deu tempo para estruturar a rede de saúde e, em 45 dias, abrimos mais de 900 leitos voltados exclusivamente para os pacientes suspeitos da Covid-19, sendo 467 de UTI. No entanto, a taxa de avanço do vírus tem se ampliado de forma significativa e gerado um impacto crescente nos sistemas público e privado de saúde. Atualmente, mais de 200 pacientes estão nas UPAs estaduais sendo assistidos com suporte de oxigênio e/ou ventilação mecânica, mas aguardando uma vaga de UTI”, destacou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

O maior impeditivo atual para ampliação dos leitos de UTI é a indisponibilidade de ventiladores mecânicos no mercado. Apesar de já ter adquirido 525 unidades em diversos fornecedores nacionais e internacionais, os prazos de entrega têm sido continuamente postergados. No último sábado, o Governo do Estado recebeu uma remessa de 30 dos 65 respiradores já anteriormente solicitados pelo governador Paulo Câmara ao Ministério da Saúde.

Nas últimas semanas, a rede de saúde observou um aumento de mais de 400% nas internações de casos suspeitos da Covid-19. No entanto, todos os pacientes que estão aguardando, momentaneamente, a transferência para centros de referência, estão sendo assistidos em unidades de saúde que contam com estrutura de salas de estabilização, pontos de oxigênio e respiradores. “Pernambuco já possuía, antes da pandemia, uma das maiores redes de saúde sob gestão estadual do país. E todos os hospitais e UPAs continuam atuando com suas emergências abertas, com foco no atendimento inicial e estabilização de pacientes graves. Todos esses serviços são equipados com respiradores e fontes de oxigênio para os casos que necessitam de uma assistência mais especializada”, ressaltou André Longo.

Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na plataforma covid19.ibge.gov.br, aponta que, em 2019, no Norte e Nordeste, apenas Pernambuco contava com mais de 50 respiradores para cada 100 mil habitantes – taxa só atingida por outros Estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Com um total de 2.736 respiradores, sendo 2.112 (77%) no SUS, o Estado ocupa a 8ª posição na proporção entre respiradores para a população no País.

MAIS CIDADES – A partir desta quinta-feira (07/05), todos os 20 municípios que formam a I Gerência Regional de Saúde (Geres) passam a ser assistidos pelo aplicativo Atende em Casa. O app tem o objetivo de passar orientações para a população com sintomas gripais, seja para manter o isolamento domiciliar ou, após uma teleorientação feita por profissional de saúde, fazer a busca qualificada por um serviço de saúde mais próximo da sua casa. Nesta nova etapa, estão contemplados Chã de Alegria, Glória de Goitá, Pombos, Fernando de Noronha, Chã Grande e Vitória de Santo Antão, que, juntos, somam mais de 234 mil pessoas. A partir desta sexta (08.05), ainda começa a funcionar em Arcoverde, no Sertão, com uma população de 74 mil pessoas.

As novas cidades juntam-se a Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Moreno, Itapissuma, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima. A tecnologia ainda está disponível para Goiana, na Zona da Mata Norte; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; e Serra Talhada, no Sertão. Com isso, totalizam mais de 4,8 milhões de pernambucanos, o equivalente a mais da metade da população do Estado.

Lançado no dia 26 de março em parceria com a Prefeitura do Recife, o aplicativo já possui 48.562 usuários cadastrados. Até a última quarta-feira (06.05), já foram realizadas 14.894 teleorientações. Dessas, 8.958 pacientes foram aconselhados a manter o isolamento domiciliar e 4.865, após passarem pela chamada de vídeo com um profissional, foram orientados a procurar um serviço de saúde.

O aplicativo, disponível pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br e para smartphones com sistema Android, permite que médicos, enfermeiros ou residentes médicos façam videochamadas e orientações aos usuários. Mais de 100 profissionais de saúde foram treinados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável por coordenar os atendimentos fora do Recife, para atuação no Atende em Casa, reforçando as escalas de plantão. Os profissionais recebem orientações quanto ao uso do aplicativo, protocolos clínicos da Covid-19 e fluxo de atendimento nas unidades de saúde.