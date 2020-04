PE contabiliza 260 mortes e 2.908 casos confirmados do coronavírus

Em Pernambuco, o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 2.908 e o de mortes por conta da doença Covid-19 aumentou para 260. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira (21) contabilizou 218 novas confirmações e outros 26 óbitos.

Informações sobre as faixas etárias e os municípios onde ocorreram as novas mortes de pacientes com a Covid-19, assim como as cidades onde foram confirmados outros casos da novo coronavírus, devem constar na versão completa do boletim, que deve ser divulgada pelo governo estadual ainda nesta terça-feira (21).

*G1PE