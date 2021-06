PE investiga uso de anticoagulante em pacientes com Covid-19

Estudo inédito e multicêntrico está sendo desenvolvido em Pernambuco para avaliar o uso do anticoagulante (rivaroxabana) em pacientes com COVID 19 leve ou moderada. A pesquisa, que está sendo realizada por grupos de hospitais, redes e institutos de pesquisas brasileiros (Coalizão COVID 19 Brasil), teve a inclusão do primeiro paciente pernambucano.

De acordo com o médico e investigador principal desse estudo no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco, o Procape, o cardiologista Audes Feitosa, o objetivo é testar a hipótese que o tratamento com fármaco esteja associado à redução de eventos complicadores, como os tromboembólicos venosos (TEV), a sobrevida sem ventilação mecânica e os cardiovasculares maiores (definidos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou isquemia aguda de membro), além de morte fora do hospital não atribuído à acometimentos mais graves no período de 30 dias do acompanhamento”.

Apesar de já ter o seu primeiro paciente com participação ativa, o centro está selecionando voluntários para a pesquisa. “É preciso ter mais de 18 anos de idade, ter sido avaliado em unidade de emergência com infecção provável ou confirmada por COVID-19 e tempo entre os sintomas e a inclusão no estudo menor que 07 dias para participar”, explicou o médico Audes Feitosa.

Além disso, o paciente só é inserido no estudo se apresentar sinais e sintomas leves ou moderados, sem indicação clara de hospitalização e apresentar pelo menos 2 fatores de risco para complicação, como hipertensão, obesidade, tabagismo, história de câncer não ativo, entre outros.

Para quem tem interesse em ajudar na pesquisa como voluntário, deve entrar em contato direto com o Centro de Pesquisa Clínica do PROCAPE/UPE, por meio do telefone: (81) 99722.6611