PE libera eventos para 5 mil pessoas; bares e restaurantes não terão hora para fechar

Em anúncio, o Governo do Estado de Pernambuco atualizou as permissões, válidas a partir da próxima segunda-feira (1º), do Plano de Retomada econômica. Para o setor de eventos, a liberação de público é de 5.000 pessoas ou 80% da capacidade do local, o que for menor.

Ainda será necessário uso obrigatório de máscara e 50% do público acomodado em mesas e cadeiras. É permitido ficar em pé com máscara. A mesma regra vale para os eventos corporativos e sociais.

Já no caso dos serviços de alimentação, haverá apenas restrição de 15 pessoas por mesa e distanciamento de 1 metro entre as mesas. Estará permitida música ao vivo em bares e restaurantes, que funcionarão sem restrição de horário.

Cinemas, museus, teatros e circos poderão funcionar para 100% do público. Todos estes serviços poderão funcionar sem restrição de horário.

Eventos, cinemas, teatros e circos exigirão vacina em dia para a maior parte do público. A partir de 300 pessoas, 90% do público deve estar com as duas doses em dia e 10% com a primeira dose e teste rápido de antígeno negativo realizado durante o período de 24 horas que antecedem a o início da atividade ou teste RT-PCR negativo realizado até 48 horas antes da atividade.