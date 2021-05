PE pela Prevenção distribui 320 mil máscaras em todo o Estado

A Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, através da operação Pernambuco pela Prevenção, distribuiu mais de 320 mil máscaras de proteção em todas as regiões do Estado. A distribuição ocorreu nos terminais integrados de passageiros da Região Metropolitana do Recife, junto às prefeituras dos municípios e nas feiras livres. A distribuição de máscaras foi feita com a oferta conjunta de álcool em gel e a disseminação de informações sobre a importância dos cuidados pessoais e coletivos.

O secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, Cloves Benevides, defende que as campanhas de valorização da proteção individual são necessárias neste período de pandemia de covid-19. “Orientamos que todos devemos manter a sociedade protegida, com as medidas de proteção individuais, como o uso de máscaras, a higiene das mãos e o distanciamento social”, repete Cloves Benevides.

O dia de distribuição de máscaras coincidiu com o dia de feira livre porque representa um dia de comércio essencial e popular. Foram entregues máscaras para todos os frequentados das feiras, como consumidores, feirantes e trabalhadores envolvidos. A distribuição se estendeu para todo o entorno das feiras livres, normalmente, o centro comercial do município.

Em março e abril, foram visitados os municípios de Limoeiro, Camaragibe, Surubim, Garanhuns, Sirinhaém, Gravatá, Palmares, Barreiros Timbaúba São Joaquim do Monte, Chã Grande, Bonito, Moreno, São João, Cumaru, São Vicente Ferrer, Macaparana, Nazaré da Mata e Olinda. A ação distribuiu máscaras no Recife nas feiras de Casa Amarela e de Afogados. Foram distribuídas 94 mil máscaras de pano.

As máscaras foram adquiridas pela AD Diper junto às empresas integrantes do polo têxtil do Agreste pernambucano. A distribuição também contou com a parceria de outras instituições do Governo do Estado, como a Secretaria de Defesa Social, o Detran e o Grande Recife Consórcio Metropolitano de Transporte. O Grande Recife, por exemplo, apoiou a distribuição em todos os 25 terminais integrados de passageiros da Região Metropolitana do Recife. Estes parceiros foram responsáveis pela distribuição de mais de 151 mil máscaras.

As prefeituras municipais também foram importantes parceiros neste esforço para a distribuição de mais de 55 mil máscaras. Receberam máscaras as prefeituras do Cabo de Santo Agostinho, Araripina, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Caruaru, Catende, Igarassu, Panelas, Vitória de Santo Antão, Santa Maria da Boa Vista, Manari, Jurema, Serra Talhada, Lagoa dos Gatos, Buíque, Tupanatinga, Itacuruba, Lajedo, Ribeirão e Lagoa do Ouro. Além das prefeituras, perto de 20 mil máscaras foram distribuídas contando com o apoio de instituições da sociedade civil.