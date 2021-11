PE prorroga campanha de multivacinação

Segue até o próximo dia 30 de novembro a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A prorrogação da campanha foi orientada pelo Ministério Saúde que encaminhou aos Estados um oficio circular com a orientação. As baixas coberturas vacinais proporcionam a existência de bolsões de não vacinados que podem ocasionar o aparecimento de novos casos de algumas doenças imunopreviníveis como poliomielite, hepatites A e B, tríplice viral, rotavírus humano e dTp, entre outras. Pernambuco permanece sem atingir a meta para vacinação nos públicos pertencentes à Campanha.

Diante da prorrogação, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça com os municípios do Estado a necessidade de ampliação das estratégias para atrair e alcançar os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que necessitem atualizar seus cartões de vacinação em tempo oportuno. As vacinas disponíveis na Campanha já fazem parte do esquema básico de imunização e está disponível nos postos de vacinação durante todo o ano.

“A prorrogação da Campanha de Multivacinação é uma nova oportunidade de trabalharmos junto aos gestores municipais e estes com seus moradores sobre a importância da conferência dos cartões de vacina de seus filhos, sobrinhos e netos para que assim possam ficar protegidos das doenças evitáveis. Precisamos ainda aumentar nossas coberturas vacinais para evitar a reintrodução da poliomielite no país, e o surgimento de novos casos de sarampo e hepatites, por exemplo”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

A superintendente de imunizações relembra que o Estado de Pernambuco, desde o início de 2020, ampliou a oferta da vacinação contra a febre amarela para todos os residentes do Estado. Com a recomendação nacional, todo o brasileiro, independente de realização de viagem para áreas consideradas de risco, podem ser imunizados contra a doença. “É imprescindível aproveitar a oportunidade da campanha para avaliar a situação vacinal das crianças e adolescentes, e até mesmo do público adulto, para buscar os postos de vacinação e receber sua dose”, finaliza.

COBERTURAS – Atualmente no Estado, a cobertura vacinal para os imunizantes direcionados para o público menor de 1 ano de idade está estabelecida desta maneira: BCG (72,13%), pneumocócica (68,65%), pentavalente (66,87%), poliomielite (66,62%), meningocócica (65,44%) e rotavírus humano (65,05%).

Para os maiores de 1 ano de idade, a situação segue o mesmo perfil: hepatite A (62,89%), tríplice viral – D1 e D2 (72,21% e 44,03), meningococo C (66,32%), pneumocócica (66,10%), poliomielite – 1º reforço (51,99%) e 2ª reforço (40,11%), dTp – 1º reforço (57,58%) e 2ª reforço (47,27%) e varicela (63,87%).