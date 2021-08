PE recebe doação de equipamentos para armazenamento de vacinas

Pernambuco recebeu, nesta quarta-feira (25.08), a doação de equipamentos, que irão auxiliar na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado. Recebido pelo governador Paulo Câmara, o material foi entregue pelo movimento Unidos pela Vacina, criado pela presidente do Grupo Mulheres do Brasil (GMB), Luiza Helena Trajano e o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Para formalizar a doação, representantes do movimento participaram da solenidade, no Palácio do Campo das Princesas.

O governador celebrou o convênio que favorece a aceleração da atual e de futuras campanhas de vacinação no Estado. “O movimento Unidos pela Vacina tem feito investimentos de mais de R$ 6 milhões, a partir de doações de empresas instaladas aqui em Pernambuco, que estão beneficiando os municípios com infraestrutura para o futuro. Seja em relação à campanha atual de vacinação da Covid-19, ou em futuras campanhas que possam existir, isso só contribui para que a cultura da vacinação no Brasil fique cada vez mais forte”, destacou Paulo Câmara.

O secretário estadual de Saúde, André Longo, que também participou do evento, ressaltou que ações como essa são importantes para mostrar a união do povo brasileiro em prol do bem de todos. “É gratificante contarmos com a contribuição da sociedade civil para o enfrentamento da pandemia, um momento tão difícil e preocupante para toda a sociedade”, afirmou. Foram recebidos três ultra freezers (03) – que atingem temperatura de -86° C, 160 monitores eletrônicos de temperatura (dataloggers) para caixas térmicas, além de seis computadores e três notebooks.

Todos os equipamentos irão reforçar a estrutura do Programa Estadual de Imunização (PNI-PE). “Estamos muito felizes, porque é uma demonstração, uma prova da prática de que a sociedade civil precisa se engajar naquilo que o Brasil mais precisa que é mitigar as desigualdades que nós temos e favorecer os mais necessitados”, concluiu o representante do Movimento Unidos Pela Vacina, Marcelo Silva.

O movimento é liderado em Pernambuco por Roseana Faneco, líder do GMB núcleo Recife e tem como representante do Empresariado, Pedro Ivo Moura, acionista do Grupo Moura, os quais conduziram as articulações de mais de 30 empresas madrinhas, viabilizando 3,1 mil itens. Também participaram das doações a Accenture, Grupo Cornélio Brennand, Nagem, Grupo Amarante, Instituto Parvi de Desenvolvimento Social, Grupo Atitude, entre outros.

GELADEIRAS – O Unidos pela Vacina já havia doado ao Estado 30 geladeiras do tipo câmara fria para o armazenamento dos imunizantes contra a Covid-19. Esses equipamentos foram encaminhados à sede do Programa Estadual de Imunização e ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs), que funciona no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife. Também foram contempladas todas as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), com sede nos municípios do Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Goiana.

Os aparelhos de armazenamento e refrigeração possuem capacidade para 1,6 mil litros e conservam os imunobiológicos entre 2° C e 8° C, temperatura padrão para a maioria das vacinas existentes no Brasil, inclusive as destinadas ao combate da Covid-19. As geladeiras são certificadas pelo Ministério da Saúde (MS) e possuem o aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Participaram ainda da solenidade o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo; o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Patriota; a presidente executiva da América Latina da Accenture, Flávia Pícolo; além dos demais representantes do movimento.