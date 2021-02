PE recebe mais 82 mil doses de vacina contra Covid-19 e amplia vacinação de idosos

Pernambuco recebeu cerca de 82 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca contra Covid-19 nesta quarta-feira (24). Segundo o governador Paulo Câmara (PSB), o novo lote vai ser utilizado para ampliar a vacinação de idosos.

“Vamos imunizar todos os pernambucanos e pernambucanas a partir de 80 anos. Para se ter uma ideia da importância de termos todos os idosos com mais de 80 anos vacinados, 20% dos nossos leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] estão ocupados por pessoas dessa faixa etária”, afirmou.

O carregamento chegou por volta das 9hno Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana. As novas doses fazem parte do lote de 2 milhões de vacinas Oxford/Astrazeneca, recebido no Rio de Janeiro na manhã da terça-feira (23).

O novo lote garantirá a primeira dose da vacina para 65% dos idosos entre 80 e 84 anos de todos os municípios do estado, segundo o governo.

Por meio de um pronunciamento em vídeo, o governador do estado, Paulo Câmara também afirmou que, a partir da quinta-feira (25), os municípios pernambucanos já devem estar com as novas doses.

“Essa é uma notícia importante diante do quadro da nova aceleração da doença no Brasil. A velocidade da vacinação ainda está muito aquém do necessário, mas estamos redobrando nossos esforços de distribuição e ajustando a divisão por cidade para ampliar ao máximo o número de beneficiados”, disse.

Pernambuco já recebeu, ao todo, 593.560 doses de vacina contra Covid-19, sendo 427.560 unidades da Sinovac/Butantan, utilizadas para as duas doses.

Apesar do governo do estado anunciar agora a vacinação para idosos a partir de 80 anos, o Recife já imuniza esse grupo desde o dia 12 de fevereiro.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber como as novas doses devem ser aplicadas no município, mas não recebeu resposta até a última atualização.

*G1PE