PE reduz homicídios pelo quinto mês seguido

O governador Paulo Câmara comandou, nesta quinta-feira (10.06), na sede da Secretaria de Planejamento de Gestão (Seplag), a primeira reunião do Pacto pela Vida do mês. As estatísticas analisadas apontam, preliminarmente, para uma redução de 16% dos homicídios em maio de 2021, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o maio com menos mortes dos últimos sete anos, acima apenas do mês correlato de 2013. Em 2021, já são cinco meses consecutivos de diminuição dos crimes contra a vida. O detalhamento e os recortes de dados criminais serão divulgados no próximo dia 15.

“Os números de maio foram importantes, com a redução de 16% nos homicídios e a reafirmação da necessidade de avançarmos mais no combate à criminalidade. A reunião contou com a participação do novo comandante da Polícia e do secretário Humberto Freire, todos imbuídos em fazer com que o Pacto pela Vida continue a ser uma política pública de combate à violência que melhore cada vez mais a garantia do ir e vir das pessoas e que tenhamos paz no nosso território”, observou Paulo Câmara.

O secretário de Defesa Social, Humberto Freire, ressaltou que mesmo em um ano no qual ainda tem sido preciso lidar com os desafios da pandemia e suas consequências na segurança pública, o Estado vem alcançando índices positivos similares aos de sete ou oito anos atrás, período de melhores resultados na linha do tempo do Pacto pela Vida. “Seguimos firmes nos propósitos e ações de prevenir e combater a violência, salvar vidas e proteger a população”, reforçou.

A reunião do Pacto pela Vida contou ainda com a presença da vice-governadora Luciana Santos; dos secretários Alexandre Rebêlo (Planejamento e Gestão) e Cloves Benevides (Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas); do comandante da Polícia Militar, coronel José Roberto de Santana; do chefe da Polícia Civil, Nehemias Falcão; e da gerente geral de Polícia Científica, Sandra Santos.