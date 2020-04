PE registra 1.154 casos e 102 óbitos por Covid-19; bebê de 7 meses está entre os mortos

Nesta segunda-feira (13), Pernambuco confirmou mais 194 casos de pacientes com a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Esse foi o maior número de confirmações no estado em um só dia desde o começo da pandemia. O total de casos da doença passou para 1.154. Também foram confirmadas 17 novas mortes, fazendo com que o número de óbitos chegue a 102.

De acordo com o governo do estado, os óbitos foram de sete mulheres e dez homens, com idades entre 38 e 92 anos. Uma criança de 7 meses também está entre os óbitos confirmados nesta segunda (13). As mortes ocorreram entre os dias 4 de abril e o domingo (12).

O detalhamento do número de pacientes internados e em isolamento domiciliar não foi divulgado até a última atualização desta reportagem. O estado também não indicou o número de pacientes curados da doença, nem os locais em que foram registrados os casos e mortes.

No domingo (12), o estado registrou 960 casos da doença, além de 85 óbitos. Ainda no domingo (12), o estado completou um mês da confirmação dos primeiros casos de Covid-19.

*G1PE