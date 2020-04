PE registra 14 mortes devido o COVID-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informa que, nas últimas 24 horas, confirmou mais 40 casos da Covid-19 em Pernambuco, em pacientes entre 21 e 95 anos, sendo 22 do sexo feminino e 18 do masculino. Com isso, já são 176 confirmações no Estado. Foram registradas, também, mais 4 mortes, totalizando 14 óbitos. Já as curas totalizam 23.

Os casos confirmados estão distribuídos por 14 municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi, Aliança e Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países. No momento, 52 pacientes estão internados, sendo 18 em UTI/ UCI e 34 em leitos de isolamento. Outros 87 estão em isolamento domiciliar.

ÓBITOS – As 4 mortes confirmadas foram em 3 homens, de 65, 71 e 74 anos, e uma mulher de 95, todos do Recife. A senhora tinha fibrose cística e faleceu na última quinta (02.04) em uma unidade privada da capital pernambucana. O homem de 65, ex-tabagista, veio a óbito na última sexta (03.04) no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), enquanto o de 71, cardiopata, diabético e hipertenso, faleceu na última terça (31.03) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o idoso de 74, com doença cardiovascular crônica, faleceu no dia 31.03 em uma Upinha.

NOVA SELEÇÃO – O Governo de Pernambuco, por meio das Secretarias Estaduais de Administração (SAD) e Saúde (SES-PE), publicou neste sábado (04.04), no Diário Oficial, edital de seleção pública com 114 vagas para atender a necessidade emergencial do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE). A contratação temporária foi autorizada pelo governador Paulo Câmara em decreto publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (03.04).

Serão convocados biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, sanitaristas e técnicos de laboratório. As inscrições serão deste sábado (04.04) até a terça-feira (07.04). O resultado preliminar será divulgado em 15.04 e o final em 23.04. A seleção terá a validade de 6 meses, podendo ser prorrogada por até 2 anos.

Importante lembrar que o Governo de Pernambuco já nomeou 1.982 profissionais aprovados em concurso público e, nesta sexta, divulgou o resultado final da seleção simplificada com 2.077 vagas. Também está em curso seleção simplificada com 670 vagas para o Complexo Hospitalar da UPE, que terá seu resultado final publicado neste sábado (04.04).

TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) publicou, na última sexta-feira (03.04), nota técnica orientando sobre a realização dos testes (RT-PCR) de Covid-19 em profissionais de saúde. No documento, é reforçada a ordem de prioridade, que será para os profissionais que atuam nas UTI que atendem casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, seguidos daqueles que trabalham em emergências, todos da enfermagem e todos da Atenção Primária que também atendem pacientes suspeitos e confirmados, além dos técnicos que realizam a coleta de swab, independente do local de trabalho.

A orientação é que os profissionais façam a coleta do material na sua unidade de atuação. No caso de algum apresentar sintomas respiratórios durante o período de trabalho, a orientação é informar à chefia imediata para que a coleta seja feita e, em seguida, ser liberado para o isolamento. Os que estão sintomáticos no ambiente domiciliar também devem conversar com sua unidade para verificar a logística da coleta, que deve ser feita em até 7 dias do início dos sintomas.

Todos aqueles que apresentam sintomas respiratórios devem permanecer em isolamento domiciliar. Caso seja confirmada a Covid-19, devem continuar em casa por 14 dias. Sendo negativo, deve-se retornar ao trabalho de imediato. Os contatos domiciliares dos sintomáticos respiratórios também farão a coleta de swab, seguindo as orientações do serviço de saúde em que o profissional de saúde trabalha.