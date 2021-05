PE suspende vacinação de grávidas com AstraZeneca após recomendação da Anvisa e estende decisão para puérperas

A Secretaria de Saúde de Pernambuco suspendeu, nesta terça-feira (11), a aplicação da vacina contra a Covid–19 da AstraZeneca/Fiocruz em grávidas e puérperas, que são mulheres que deram à luz há 45 dias. A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou na noite da segunda-feira (10) a suspensão imediata da aplicação do imunizante em grávidas.

A secretaria informou, em nota, que a vacinação desses grupos fica suspensa enquanto o estado “aguarda orientação oficial do Ministério da Saúde (MS) sobre o assunto”.

Apesar de a recomendação da Anvisa citar apenas grávidas, o estado decidiu por estender a decisão também para as mulheres que pariram há pouco tempo por precaução até que o ministério se manifeste, informou a comunicação da SES por telefone.

Com a decisão, só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac/Butantan e a Pfizer/Biontech. No entanto, a vacina da Pfizer é utilizada em apenas em três cidades pernambucanas: Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

Devido à escassez de doses, a CoronaVac/Butatan está sendo utilizada apenas como segunda dose em Pernambuco. Algumas cidades, como Paulista e Olinda, estão sem estoque do imunizante produzido pelo Instituto Butantan e suspenderam totalmente a aplicação.

Situação no Grande Recife

Em Camaragibe, a prefeitura informou que suspendeu a vacinação de grávidas com AstraZeneca. O G1 questionou se outro imunizante seria utilizado nesse grupo, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

Recife e Jaboatão dos Guararapes informaram que utilizam apenas Pfizer em grávidas e, com isso, a recomendação da Anvisa não afetou a vacinação nessas cidades.

“Como fez desde o início, o Recife segue vacinando gestantes e puérperas exclusivamente com a Pfizer, vacina que passou por estudos específicos para este público. A medida foi adotada antes da decisão da Anvisa que recomendou a suspensão do uso da AstraZeneca para grávidas”, disse o prefeito do Recife, João Campos, nas redes sociais.

Araçoiaba não iniciou a imunização de grávidas e puérperas.