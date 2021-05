PE suspende visitas em presídios de todo o estado e unidades da Funase no Grande Recife e na Zona da Mata devido à Covid-19

O governo suspendeu as visitas presenciais em todas as penitenciárias de Pernambuco e nas unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) localizadas no Grande Recife e na Zona da Mata. A suspensão, anunciada nesta quarta-feira (26), foi motivada pelo aumento de casos de Covid-19 no estado e das altas taxas de ocupação hospitalar.

No caso dos presídios e das penitenciárias, de acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), a medida é válida para todas as unidades no estado até o dia 15 de junho. Para a Funase, a suspensão vale até 6 de junho para as seguintes unidades:

Desde o dia 19 de maio, estavam suspensas as visitas no Case Caruaru, Cenip Caruaru e Case/Cenip Garanhuns, devido à quarentena decretada nessas localidades.

Seguem com visitas presenciais o Case/Cenip Arcoverde, o Case Petrolina e o Cenip Petrolina, no Sertão, já que a região tem restrições mais flexíveis. Nesses locais, o acesso de parentes só pode ocorrer com aferição de temperatura, uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.